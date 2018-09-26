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سياسة

شاهد: ترمب يتوعد الدول التي تقف إلى جانب إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
26/9/2018

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء من وصفها بالدول التي ستحاول الالتفاف على العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وذلك خلال كلمة له أثناء ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي.

أبرز تصريحات ترمب

  • ترمب: كل دولة ستحاول الالتفاف على العقوبات التي نفرضها على إيران ستواجه بإجراءات مشددة  
  • ترمب: النظام الإيراني أكثر أنظمة العالم دعما للإرهاب ونشره في المنطقة 
  • ترمب: العقوبات الأمريكية ضد إيران ستدخل حيز التنفيذ مع بداية نوفمبر وسنفرض عقوبات إضافية قاسية لمواجهة سلوكها الخبيث ومنعها من الوصول لقنبلة نووية.
  • ترمب: روسيا وإيران تدعمان وحشية النظام السوري. 
  • ترمب: نشكر تركيا على تجاوبها للتحرك وإنقاذ حياة المدنيين عبر اتفاق إدلب.
  • ترمب: أعتقد أننا سنتوصل إلى صفقة مع كوريا الشمالية ويجب أن تلتزم بالقرارات الأممية حتى ينزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.

هجوم على الصين

وعلى الرغم من أن اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء كان مخصصا لبحث منع انتشار أسلحة الدمار الشمال، والملف الإيراني، إلا أن ذلك لم يمنع ترمب من شن هجوم على الصين.

  • ترمب اتهم الصين بالسعي للتدخل في انتخابات الكونغرس المقررة يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني.
  • ترمب: الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة في نوفمبر تشرين الثاني 2018. والوقوف ضد إدارتي.
  • ترمب: إنهم لا يريدون الفوز لي أو لنا لأنني أول رئيس على الإطلاق يتحدى الصين في التجارة، ونحن نفوز في التجارة، نفوز على كل المستويات. لا نريدهم أن يتدخلوا في انتخاباتنا القادمة.

ستقرر الانتخابات ما إذا كان الحزب الجمهوري سيتمكن من الحفاظ على الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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