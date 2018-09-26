ترمب: أفضل حل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر.

جاءت تصريحات ترمب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهم تصريحات اللقاء

ترمب: يروق لي حل الدولتين. هذا ما اعتقد أنه الأفضل… هذا شعوري.

ترمب: سأكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة.

ترمب: أعتقد حقيقة أن شيئا ما سيحدث. يقولون إنه أصعب اتفاق على الإطلاق.

ترمب: سيكون على إسرائيل أن تفعل شيئا جيدا للطرف الآخر.

ترمب: أحلم أن يحدث هذا قبل نهاية فترتي الأولى.

ترمب: لا أريد القيام بذلك خلال فترة ولايتي الثانية. سنفعل أشياء أخرى في فترتي الثانية. أعتقد أن تقدما كبيرا قد أحرز بالفعل. أعتقد ان إسرائيل تريد فعل شيء وأعتقد أن الفلسطينيين يريدون فعل شيء.

ردا على سؤال عما يتعين على إسرائيل أن تتخلى عنه مقابل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، قال ترمب "لقد سحبت على الأرجح أكبر ورقة من على الطاولة… وبالتالي من الواضح أنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل. يتعين أن نفعل شيئا. الاتفاقات يجب أن تكون جيدة للطرفين. إسرائيل سحبت الورقة الأولى وهي ورقة مهمة".

ترمب: لا شك في أن الفلسطينيين سيعودون قريباً إلى طاولة المفاوضات، سيأتون بالتأكيد إلى الطاولة… بكل تأكيد 100%.

قال نتنياهو إن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة "للشعب اليهودي".

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه لم "يتفاجأ" بتفضيل ترمب لحل الدولتين مع الفلسطينيين.

تعليق السلطة الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الطريق إلى السلام يتطلب دولة فلسطينية على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: الطريق إلى السلام يتطلب حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها وهذا هو الموقف العربي والدولي.

أبو ردينة: يجب حل كافة قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 1515 ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، وخصوصا القمة العربية الأخيرة في الظهران.

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