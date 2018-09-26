بريطانيا: دعمنا تطبيقا لتقليل إصابات الغارات الجوية في سوريا

قال وزير بريطاني اليوم الأربعاء إن تطبيقا إلكترونيا ساهمت بلاده في دعمه لتحذير السوريين في المناطق التي تتعرض لغارات جوية أدى إلى انخفاض الإصابات بنسبة 27 في المئة.

أليستر بيرت وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية: هذه المبادرة التي تمولها المساعدات البريطانية يمكن أن توفر للمواطنين السوريين دقائق ثمينة يصلون خلالها إلى بر الأمان قبل بدء الغارات الجوية.

بيرت: التطبيق أسفر فعلا عن انخفاض بنسبة 27 في المئة في عدد الإصابات في المناطق التي تتعرض لقصف كثيف.

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