أردوغان: القضاء التركي هو من سيقرر مصير القس الأمريكي المسجون

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضاء، لا الساسة، هو من سيقرر مصير قس أمريكي مسجون في تركيا لاتهامات بالإرهاب في قضية تعكر صفو العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

التفاصيل:

قال أردوغان في مقابلة لوكالة "رويترز" أجريت معه الثلاثاء، أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي قرار بخصوص برانسون سيصدر عن المحكمة.

أضاف "هذا شأن قضائي. جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب… ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر/تشرين الأول، ولا نعلم ما ستقرره المحكمة ولن يكون للساسة رأي في الحكم".

قال أردوغان "بصفتي الرئيس، ليس من حقي إصدار أمر بإطلاق سراحه. قضاؤنا مستقل. لننتظر ونرى ما ستقرره المحكمة".

قال أردوغان "قضية برانسون لا علاقة لها باقتصاد تركيا. هناك مبالغة في التحديات الاقتصادية الحالية أكثر من اللازم وستتغلب تركيا على هذه التحديات بمواردها الذاتية".

قال أيضا إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي الإيراني رغم العقوبات الأمريكية على طهران.

فيما يتعلق بالشأن السوري قال إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام مع استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة، مضيفا أن الجماعات "المتشددة" بدأت الانسحاب من منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

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