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سياسة

آلية أوربية لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني
26/9/2018

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني الأربعاء إن الآلية الخاصة التي تجري دراستها لتسهيل التجارة مع إيران قد تصبح متاحة قبل نوفمبر/تشرين الثاني.

  • موغيريني: الآلية تهدف إلى الحفاظ على استمرار التجارة حتى إذا تعرضت طهران لعقوبات محتملة من جانب الولايات المتحدة.
  • موغريني: الموعد المحتمل لتأسيس تلك الآلية قبل نوفمبر.
  • وصف دبلوماسيون أوربيون الآلية بأنها وسيلة لإيجاد نظام للمقايضة، يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة، وذلك لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع من دون استخدام النقد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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