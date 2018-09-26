آلية أوربية لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني الأربعاء إن الآلية الخاصة التي تجري دراستها لتسهيل التجارة مع إيران قد تصبح متاحة قبل نوفمبر/تشرين الثاني.
- موغيريني: الآلية تهدف إلى الحفاظ على استمرار التجارة حتى إذا تعرضت طهران لعقوبات محتملة من جانب الولايات المتحدة.
- موغريني: الموعد المحتمل لتأسيس تلك الآلية قبل نوفمبر.
- وصف دبلوماسيون أوربيون الآلية بأنها وسيلة لإيجاد نظام للمقايضة، يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة، وذلك لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع من دون استخدام النقد.