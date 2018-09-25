نتنياهو: إسرائيل ستواصل هجماتها في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل تنفيذ هجمات في سوريا، معتبرا أنها حققت نجاحا كبيرا جدا ضد الوجود الإيراني في سوريا خلال السنوات الماضية.

وجاءت تصريحات نتنياهو قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهم ما جاء في التصريحات

سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

سنواصل التنسيق العسكري بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي.

اتفقت مع الرئيس بوتين على أن تلتقي أطقم عمل عسكرية إسرائيلية وروسية قريبا بغية تحقيق هذه الغاية.

حققت إسرائيل خلال ثلاث السنوات الماضية نجاحا كبيرا جدا في إجهاض الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

حققنا نجاحا كبيرا في إحباط محاولات تحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان… وقد قمنا بذلك من خلال تنسيق أمني كبير وناجح جدا مع الجيش الروسي.

حادثة الطائرة الروسية التي وقعت مؤخرا لن تغير من الأمر شيئا.

ندعم الجيش الإسرائيلي في عملياته التي تدافع عن الدولة دعما كاملا.

إسرائيل ستفعل اللازم من أجل الدفاع عن أمنها.

وقبل مغادرة نتنياهو، عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اجتماعا قبل مغادرة نتنياهو بشأن "تداعيات الأزمة" مع روسيا.

طلب بيان للمجلس من الجيش مواصلة العمل ضد ما أسماه "المحاولات الإيرانية للوجود في سوريا، ومواصلة التنسيق الأمني مع روسيا".

أضاف "يشاطر الوزراء العائلات الروسية في حزنها على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية نتيجة عمل غير مسؤول قام به الجيش السوري.

وجاءت تصريحات نتنياهو والاجتماع بعد إعلان روسيا الإثنين عزمها تزويد سورية بمنظومة صواريخ إس300- للدفاع الجوي وهو ما تعارضه إسرائيل.

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