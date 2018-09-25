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سياسة|ألمانيا

محكمة ألمانية ترفض إجبار الخطوط الكويتية على نقل راكب إسرائيلي

لافتة للخطوط الجوية الكويتية في مدينة الكويت
لافتة للخطوط الجوية الكويتية في مدينة الكويت
25/9/2018

أكدت محكمة استئناف ألمانية (الثلاثاء) عدم قدرتها معاقبة الخطوط الجوية الكويتية لرفضها نقل راكب إسرائيلي، رغم اعتبارها أن سياسة الشركة الخليجية ترتقي إلى "التمييز".

ما الذي حدث؟
  • طالب إسرائيلي يقيم في ألمانيا قام برفع دعوى ضد الخطوط الكويتية، بعد حجز تذكرة إلكترونية للسفر من فرانكفورت إلى بانكوك عبر الخطوط الكويتية في العام 2016.
  • الشركة المملوكة للحكومة الكويتية ألغت التذكرة لاحقا، مشيرة إلى أن القانون الكويتي يمنع كافة العلاقات التجارية مع الإسرائيليين.
  • محكمة في فرانكفورت كانت قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأن الخطوط الجوية الكويتية من حقها رفض نقل راكب إسرائيلي بسبب جنسيته مما أثار انتقادات حادة من مسؤولين ألمان وجماعات يهودية.
  • المدعي في القضية، طعن على الحكم قائلا إنه يذعن لقانون عنصري كويتي ويسمح لشركة الطيران بتجاوز القوانين الألمانية.
  • المحكمة الاقليمية العليا في فرانكفورت رفضت الطعن وقضت أنه "من المستحيل واقعيا" على الشركة الخليجية نقل الراكب لأن الرحلة تتطلب توقفا في مدينة الكويت الخاضعة للقانون الكويتي.
  • المحكمة أكدت في بيان أن النتيجة "غير مرضية" للمدعي لكنها قالت إنه ليس لديها أي خيار سوى إسقاط دعوته التي يطالب فيها بحجز تذكرة مجددا إلى بانكوك على متن الخطوط الكويتية.
  • المحكمة دانت المقاطعة الكويتية لإسرائيل بوصفها تشكل تمييزا وكونها "لا تتوافق مع القيم الألمانية"، لكنها قالت إن تغيير ذلك يعود للسياسيين.
  • المحكمة قالت في بيان لها إنها "ترى قانون المقاطعة الكويتي لإسرائيل غير مقبول وغير موضوعي في ألمانيا لكن بما أن الإسرائيليين ممنوعون من دخول منطقة الترانزيت في مطار الكويت فلا يمكن للمدعي أن يطلب السفر على شركة طيران كويتية من فرانكفورت إلى بانكوك مع التوقف في الكويت".
  • معاداة السامية ما زالت مسألة حساسة في ألمانيا وهي من حلفاء إسرائيل المقربين، بعد مرور أكثر من 70 عاما على محارق النازي.
  • الخطوط الجوية الكويتية قالت إنها تعتقد أن الدعوى القضائية تمثل حملة ذات دوافع سياسية ضدها وإنها تحترم القوانين الألمانية.
  • هيئة تدافع عن الطالب أكدت أنه يدرس تقديم طلب استئناف جديد. والمدير التنفيذي لها، بروك غولدشتاين قال إن "هذا يوم سيء للقانون الألماني".
  • بروك غولدشتاين قال: "عوضا عن محاسبتها بموجب القانون، كافأت المحكمة الخطوط الجوية الكويتية لممارستها معاداة السامية".
خلفية:
  • في العام 2015، قررت الخطوط الكويتية إلغاء كافة رحلاتها بين مطار كينيدي في نيويورك وهيثرو في لندن بعد أن هدّدت السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات قانونية لرفض الشركة بيع تذاكر السفر لركاب إسرائيليين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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