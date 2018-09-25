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سياسة

لقاء مرتقب لوزيرة خارجية كندا ونظيرها السعودي في نيويورك

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
25/9/2018

قالت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية الثلاثاء إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي عادل الجبيرعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث خلاف دبلوماسي بين البلدين.

أبرز تصريحات وزيرة الخارجية الكندية

  • فريلاند: على اتصال دائم مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المقرر أن يصل إلى نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • فريلاند: الجبير يبذل جهدا كبيرا، ونأمل في لقاء هذا الأسبوع في نيويورك.
  • فريلاند: كندا لن تغير موقفها الأساسي.
  • فريلاند: كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان… نشعر بالتزام خاص تجاه النساء اللائي يناضلن من أجل حقوقهن في مختلف أرجاء العالم".
  • فريلاند: نشعر بالتزام خاص تجاه الأشخاص الذين تربطهم صلة شخصية بكندا".

معلومات أساسية

  • جمدت السعودية في أغسطس آب التجارة مع كندا وأوقفت واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة للوطن بعد أن دعت أوتاوا إلى الإفراج عن نشطاء معتقلين لمطالبتهم بحقوق أكبر للمرأة.
  • من بين المعتقلين في السعودية الناشطة الحقوقية سمر بدوي التي يقضي شقيقها عقوبة بالسجن عشر سنوات. وتحمل زوجته وأبناؤه الجنسية الكندية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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