شاهد: الاحتلال يفتتح خط قطارات سريعة بين مطار تل أبيب والقدس

افتتح الاحتلال الإسرائيلي خطا للسكك الحديدية بين مطار تل أبيب الدولي والقدس في إطار مشروع يتكلف ملياري دولار أثار انتقادات فلسطينية بسبب مساره عبر مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

ما القصة؟