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سياسة|كوسوفو

رئيس كوسوفو: مستعدون لفتح سفارتنا بالقدس إذا اعترفت إسرائيل باستقلالنا

رئيس كوسوفو هاشم تقي
رئيس كوسوفو هاشم تقي
25/9/2018

قال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي في مقابلة مع محطة "فيزين بلس" الألبانية إنه مستعد لفتح سفارة لبلاده في إسرائيل في حال اعترفت إسرائيل باستقلال كوسوفا عن صربيا.

التفاصيل:

  • قال تاتشي، الذي يمثل المسلمون الأغلبية في بلاده، في حواره مع القناة الألبانية، إن بلاده ستقيم سفارتها في القدس في حال اعترفت اسرائيل باستقلال كوسوفو.
  • هذه ليست أول مرّة يحاول فيها هاشم تاتشي التقرب من اسرائيل، فقد سبق وصرح للصحفيين في شهر يناير/كانون الثاني الماضي أنه لو كانت بلاده عضواً في الأمم المتحدة، لقامت بالتصويت لصالح قرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
  • تقول صحيفة "ذي جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن سبب عدم اعتراف اسرائيل باستقلال كوسوفو، يعود إلى خوفها من أن يتخذها الفلسطينيون كحجة ومثال للحصول على الاستقلال، لا سيما وأن عدد مواطني كوسوفو لا يتعدى المليونين.
  • علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بقولها إن السياسيين في كلا البلدين يتحدثون بدفء عن آمالهم في إنشاء علاقة جديدة في المستقبل.
  • لا تعترف منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً بدولة كوسوفو، ويعود هذا الأمر لتخوفها من مواقف كوسوفو المؤيدة للولايات المتحدة، ولأن أغلبية الدول الكبرى التي تعترف بالدولة الفلسطينية، لا تعترف باستقلال كوسوفو.
المصدر : واشنطن بوست
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