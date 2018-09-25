رئيس كوسوفو: مستعدون لفتح سفارتنا بالقدس إذا اعترفت إسرائيل باستقلالنا

لا تعترف منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً بدولة كوسوفو، ويعود هذا الأمر لتخوفها من مواقف كوسوفو المؤيدة للولايات المتحدة، ولأن أغلبية الدول الكبرى التي تعترف بالدولة الفلسطينية، لا تعترف باستقلال كوسوفو.