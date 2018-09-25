ترمب: قادة إيران نهبوا البلاد لشن الحروب في المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن قادة النظام في إيران نهبوا البلاد من أجل تمويل حلفائهم لشن الحروب ونشر الفوضى في المنطقة.

وأضاف ترمب في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "قادة النظام الديكتاتوري في إيران يؤيدون الدمار والقتل والفوضى ولا يحترمون جاراتهم ولا حدودهم ولا حقوق الدول السيادية".

واستشهد ترمب بالسعودية وإسرائيل كنماذج للإصلاح والديمقراطية في الشرق الأوسط. وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي

إيران

شعب إيران غاضب لأن قادتهم يسرقون أموالهم لإنفاقها على عملائهم لشن الحروب وهذا أمر سيء.

الكثير من دول الشرق الأوسط دعمت قراري سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السيء الذي أبرم في 2015 والذي كان مكسبا لإيران.

أمريكا أطلقت حملة ضغط اقتصادي لحرمان إيران من تمويل سلوكها في المنطقة.

سنفرض المزيد من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر.

لا يمكن أن نسمح بنظام ينادي الموت لأمريكا أن يمتلك سبل الحصول على رأس حربي نووي.

ندعو الدول لنبذ النظام الإيراني وندعم الشعب الإيراني في نضاله.

أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران.

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة أقوى وأكثر أمنا وأغنى مما كان عليه الحال قبل أقل من عامين.

حققنا ما لم تحققه الإدارات السابقة واقتصادنا حقق تقدما كبيرا.

كوريا الشمالية

أمريكا ستختار التعاون مع الجميع وكوريا الشمالية حققت بفضل الحوار تقدما في شبه الجزيرة الكورية.

التجارب النووية في كوريا الشمالية توقفت والمنشآت العسكرية بدأت في التفكك.

تم إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين والإفراج عن رفات الجنود الأمريكيين في كوريا الشمالية.

صواريخ كوريا الشمالية لم تعد تحلق في كل مكان وتجاربها النووية توقفت.

أشكر الرئيس كيم جونغ أون على الخطوات الشجاعة التي اتخذها لكن مازال هناك الكثير من الإجراءات المنتظرة، والعقوبات ستظل قائمة حتى يتحقق السلام.

الشرق الأوسط

بعد زيارتي للسعودية قامت دول الخليج بافتتاح مركز لمحاربة تمويل "الإرهابيين".

السعودية والإمارات وقطر تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة شعوب سوريا واليمن وهي تسعى لإنهاء الحرب الأهلية الفظيعة في اليمن.

أمريكا تعمل مع مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر لإقامة تعاون استراتيجي.

نهجنا الجديد في الشرق الأوسط بدأ يحدث تغييرا وقد أثمر في مجال مكافحة "الإرهاب".

مقاتلو تنظيم الدولة دحروا في أراض سيطروا عليها في العراق وسوريا.

أمريكا سترد إذا استخدم الأسد في سوريا أسلحة كيماوية.

المأساة المستمرة في سوريا تدمي القلوب.

مستمرون في العمل مع الأصدقاء والحلفاء لمنع المتطرفين من الحصول على التمويل.

أمريكا ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

نهج أمريكا الجديد في الشرق الأوسط بدأ يحدث "تغييرا تاريخيا" في المنطقة.

الحرب التجارية

الولايات المتحدة لن تُستغل بعد الآن ولابد من اتفاقات تجارية عادلة.

الاختلال في الميزان التجاري مع الصين مرفوض وقد فرضنا رسوما على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

المؤسسات الدولية

المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي شرعية ولن نسلم السيادة الأمريكية لبيروقراطية لا تخضع للمساءلة.

مجلس حقوق الإنسان يحمي منتهكي حقوق الإنسان ويهاجم الولايات المتحدة ولن نعود لعضويته حتى يتحقق إصلاحه الضروري.

أسعار النفط وأوبك