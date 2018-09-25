بالفيديو.. الشرطة الموريتانية تحاصر "مركز تكوين العلماء" وتقرر إغلاقه

قال مركز تكوين العلماء في بيان، الإثنين، إن المركز مؤسسة علمية أهلية موريتانية تعتمد المناهج الموريتانية بطبعتها الأصلية وتضفي عليها أبعادا عصرية، وعملها وهدفها علمي بحت، وليست طرفا في أي خلاف محلي أو دولي.

أضاف البيان أن المركز خرج طيلة سنوات العديد من العلماء وطلبة العلم، ولم تسجل على أي من خريجيه أي مخالفة شرعية أو خلقية، أو انحراف أو تطرف.