البث الحي
سياسة

بالصور.. الأمم المتحدة تستقبل "طفلة نيوزيلندا الأولى"

كلارك غايفورد، والد طفلة نيوزيلندا الأولى، داخل قاعة الجمعية العامة مع صغيرته بينما كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث خلال قمة للسلام
كلارك غايفورد، والد طفلة نيوزيلندا الأولى، داخل قاعة الجمعية العامة مع صغيرته بينما كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث خلال قمة للسلام
25/9/2018

حظيت رضيعة رئيسة وزراء نيوزيلندا بأول تجربة دبلوماسية، الإثنين، بمبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

التفاصيل:
  • أحضرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ابنتها الرضيعة "نيف تي أروها  أرديرن غايفورد" (ثلاثة أشهر)، إلى مقر الأمم المتحدة في وقت توافد فيه زعماء العالم على المبنى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تنطلق فعالياتها الثلاثاء.
  • جلس الأب كلارك غايفورد بين الحضور داخل قاعة الجمعية العامة مع  صغيرته، بينما كانت زوجته رئيسة الوزراء تتحدث خلال قمة للسلام لتكريم  ذكرى زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.
  • نشر غايفورد صورة على موقع "تويتر" لبطاقة هوية الأمم المتحدة التي صممت خصيصًا للرضيعة، والتي كتب عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى" وعليها صورة الصغيرة وهي ترتدي قبعة من الصوف. 
  • كتب غايفورد: "لأن الجميع على تويتر كانوا يطلبون رؤية هوية الأمم المتحدة الخاصة بنيف، قام الموظفون هنا بإعداد واحدة".
  • أضاف: "كنت أتمنى لو أني التقطت صورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباني دخل قاعة اجتماعات أمس أثناء تغيير حفاضة. ستكون حكاية مثيرة في (عيد ميلادها) الحادي والعشرين".
  • غاسيندا أرديرن هي أصغر من يشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، وأول من تأخذ إجازة وضع أثناء شغلها المنصب.
  • قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة.
  • أضاف: "رئيسة الوزراء أرديرن خير مثال على أنه ما من أحد يمكنه تمثيل بلده أفضل من أم عاملة. 5% فقط من زعماء العالم نساء، لذا نود أن نرحب بهن هنا قدر المستطاع".
  • يذكر أن غاسيندا أرديرن (38 عاما) هي ثاني رئيسة حكومة تلد أثناء وجودها في المنصب، بعد الراحلة، بي نظير بوتو في باكستان، التي انجبت طفلة في عام 1990.

 

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم