انتشار لحمى "الشيكونغونيا" في كسلا شرق السودان

تشهد مدينة كسلا شرقي السودان انتشار حمى الشيكونغونيا، والتي بدأت بعد موجة الفيضانات العارمة التي شهدتها الولاية مؤخرا، قبل أن يزداد انتشار هذه الحمى ليصل إلى أرقام مقلقة.

وما زال مئات السودانيين ينشرون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا تبين زيادة أعداد المصابين بالمرض الذي يحمل اسم (حمى الكنكشة) كما أطلق عليه بالعامية السودان، منتقدين في نفس الوقت تقصير الحكومة في مواجهة المرض.

رئيس الوزراء يزور المدينة:

زار رئيس الوزراء السوداني الجديد معتز موسى ولاية كسلا، للاطلاع على معاناة السكان والاستماع إلى شكاواهم من عدم توافر العلاج وزيادة أعداد المرضى.

موسى أوضح أن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانيا على الموقف الصحي في الولاية والاطلاع على جهد الولاية في هذا الشأن ومعالجة مناطق الهشاشة وتقديم ما يطلب من دعم.

قال موسى: "نحن منخرطون في عمل إيجابي ونأخذ النصيحة من أية جهة وسنعمل بأقصى جهدنا لمعالجة الأمور ولا نريد إسكات أي شخص".

أرقام المصابين والوفيات:

كشفت إحصائيات غير رسمية عن تفشي المرض بالولاية بصورة غير مألوفة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تبين اكتظاظ المصابين بالحمى في مستشفيات ومراكز المدينة وفي البيوت.

أصاب المرض جميع الفئات العمرية وتسبب في وفاة 7 أشخاص، بينهم اثنتان من العاملات في المجال الصحي ورعاية المرضى بحسب بيانات حكومية، فيما تذكر تقارير غير رسمية أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير وقدرت بأكثر من 80 حالة وفاة.

عدد المصابين بالمرض تجاوز 11 ألفا وفق تقديرات حكومية، بينما تقول كوادر صحية بالولاية إن الأعداد أكثر من تلك التي ذكرتها الحكومة وتجاوزت 70 ألف مصاب.

شكوى من عدم توافر الأدوية وقلة الكوادر الطبية: