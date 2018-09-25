"النهضة" تعلن التزامها بالتوافق مع السبسي

عبرت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، عن التزامها بمسار التوافق مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، معتبرة أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا لا يعني التنكر لعلاقتها معه.

جاء ذلك في بيان نشرته "النهضة"، على موقعها الإلكتروني، تعليقًا على تصريحات أدلى بها "السبسي"، مساء الإثنين، مع قناة "الحوار" التونسية الخاصة.

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