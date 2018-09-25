العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في مدغشقر

عثر على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله في عاصمة مدغشقر أتاناناريفو ويبدو أنه قتل على أيدي رجل وضع قيد الحجز الاحتياطي، كما أفادت الشرطة في مدغشقر الإثنين.

تفاصيل الجريمة:

قال القومندان "هيريلالاتيانا إندرياناريساونا" الناطق باسم الدرك في مدغشقر: "حوالي الساعة الواحدة فجر الأحد، وبعد تلقي اتصال من الجيران وعناصر أمن من جهاز خاص، عثرت دورية الدرك على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله".

رجال الاسعاف أكدوا في المكان وفاة الدبلوماسي الذي كانت الدماء تغطي وجهه، وتم توقيف رجل كان وجهه ملطخا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل وقد وضع قيد الحجز الاحتياطي.

الضابط رفض إعطاء المزيد من التفاصيل حول هوية الضحية والشخص الموقوف أو الدوافع المحتملة لقتل الدبلوماسي.

حكومة مدغشقر أعلنت تشكيل خلية تحقيق خاصة لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الأمريكي.

مدغشقر، إحدى أفقر دول العالم، شهدت في الأشهر الماضية عدة جرائم أعادت الى الواجهة الجدل حول الأمن في البلاد قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة المقبلة.

تعليق الخارجية الأمريكية: