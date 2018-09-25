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سياسة|الولايات المتحدة

العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في مدغشقر

شرطي من مدغشقر أمام إحدى السفارات الأجنبية-صورة أرشيفية
شرطي من مدغشقر أمام إحدى السفارات الأجنبية-صورة أرشيفية
25/9/2018

عثر على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله في عاصمة مدغشقر أتاناناريفو ويبدو أنه قتل على أيدي رجل وضع قيد الحجز الاحتياطي، كما أفادت الشرطة في مدغشقر الإثنين.

تفاصيل الجريمة:
  • قال القومندان "هيريلالاتيانا إندرياناريساونا" الناطق باسم الدرك في مدغشقر: "حوالي الساعة الواحدة فجر الأحد، وبعد تلقي اتصال من الجيران وعناصر أمن من جهاز خاص، عثرت دورية الدرك على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله".
  • رجال الاسعاف أكدوا في المكان وفاة الدبلوماسي الذي كانت الدماء تغطي وجهه، وتم توقيف رجل كان وجهه ملطخا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من المنزل وقد وضع قيد الحجز الاحتياطي.
  • الضابط رفض إعطاء المزيد من التفاصيل حول هوية الضحية والشخص الموقوف أو الدوافع المحتملة لقتل الدبلوماسي.
  • حكومة مدغشقر أعلنت تشكيل خلية تحقيق خاصة لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الأمريكي.
  • مدغشقر، إحدى أفقر دول العالم، شهدت في الأشهر الماضية عدة جرائم أعادت الى الواجهة الجدل حول الأمن في البلاد قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة المقبلة.
تعليق الخارجية الأمريكية:
  • وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه جرى احتجاز شخص مشتبه به بعد العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله أثناء خدمته في مدغشقر.
  • المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت أوضحت في بيان أنه جرى العثور على جثة الدبلوماسي، ولم تذكر تفاصيل أخرى.
  • ناورت قالت: "يتعاون الأمن الدبلوماسي مع سلطات مدغشقر في تحقيق مشترك وجرى احتجاز مشتبه به" رافضة الكشف عن هوية الدبلوماسي احتراما لأسرته ولأن التحقيق مازال مفتوحا.
المصدر : وكالات
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