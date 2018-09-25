العثور على جثتي صحفيين تونسيين اختطفا قبل سنوات في ليبيا

أعلنت قناة ليبية خاصة، مساء الإثنين، العثور على جثتين قالت إنهما لصحفيين تونسيين كان قد تم اختطافهما في ليبيا قبل أربع سنوات.

التفاصيل:

نقلت قناة النبأ (خاصة) عن مصدر طبي لم تسمه قوله "تم العثور على جثتي الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي، ونذير القطاري، من غابة بومسافر بضواحي مدينة درنة (شرقي ليبيا)".

أضافت القناة أن "عناصر من غرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نقلت الجثمانين إلى منطقة الرجمة (شرق بنغازي) وتتواصل مع أهالي الصحفيين ".

لم تقدم القناة أية تفاصيل حول ملابسات العثور على جثتي الصحفيين، ولم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي من قوات حفتر أو الحكومة التونسية.

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