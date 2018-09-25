إيران: اعتقال 22 شخصا على صلة بهجوم الأهواز

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها إن إيران اعتقلت 22 شخصا على صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لنحو 22 شخصا مُعتقلين وهم يقفون معصوبي الأعين في مواجهة جدران.

بيان وزارة المخابرات:

جرى تحديد هوية واعتقال نحو 22 شخصا تورطوا في هجوم الأهواز وتمت مصادرة أسلحة ومواد متفجرة وأجهزة اتصال من منزل "الجماعة الإرهابية" المؤلفة من الخمسة الذين نفذوا الهجوم.

خلفية: