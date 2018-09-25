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سياسة|إيران

إيران: اعتقال 22 شخصا على صلة بهجوم الأهواز

جندي إيراني يحمل طفلاً في موقع الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران
جندي إيراني يحمل طفلاً في موقع الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران
25/9/2018

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها إن إيران اعتقلت 22 شخصا على صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لنحو 22 شخصا مُعتقلين وهم يقفون معصوبي الأعين في مواجهة جدران.

بيان وزارة المخابرات:
  • جرى تحديد هوية واعتقال نحو 22 شخصا تورطوا في هجوم الأهواز وتمت مصادرة أسلحة ومواد متفجرة وأجهزة اتصال من منزل "الجماعة الإرهابية" المؤلفة من الخمسة الذين نفذوا الهجوم.
خلفية:
  • أكثر من عشرين شخصا معظمهم عسكريون قتلوا (السبت) الماضي في هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.
  • الهجوم نفذه أربعة مسلحين قتلوا جميعا، وتوعدت على إثره إيران برد وصفته بالحاسم.
  • المهاجمون أطلقوا النار على منصة كان يحتشد فيها مسؤولون إيرانيون لمتابعة حدث سنوي بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.
  • الهجوم هو أسوأ الهجمات على الإطلاق ضد الحرس الثوري، ويعد لطمة للمؤسسة الأمنية الإيرانية في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الخليج على عزل طهران.
  • تباينت الروايات بشأن تبني الهجوم إذ أعلن كل من تنظيم الدولة وما تعرف بحركة النضال العربي لتحرير الأهواز مسؤوليتهما.
  • إيران حملت الولايات المتحدة ودولا خليجية المسؤولية عنه لكن الأكيد أن ما جرى في الأهواز وما تبعه من اتهامات يزيد من تعميق الأزمة الإقليمية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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