أمريكا تزيد مساعداتها لمسلمي الروهينغيا بنحو الضعفين

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن بلادها زادت مساعداتها لصالح الروهينغيا المسلمين النازحين في بنغلادش وميانمار بنحو المثلين.

تصريحات هيلي:

الولايات المتحدة ستمنح مساعدات إنسانية (للروهينغيا ) بقيمة 185 مليون دولار إضافية منها 156 مليون دولار ستُخصص للاجئين والمجتمعات المضيفة في بنغلادش، وهو ما يصل بإجمالي المساعدات في هذه الأزمة منذ العام الماضي إلى نحو 389 مليون دولار.

هيلي دعت (الثلاثاء) محققي المنظمة الدولية إلى إطلاع مجلس الأمن على أزمة "الروهينغيا" المسلمين.

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