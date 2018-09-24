هيئة تحرير الشام تحدد موقفها من اتفاق إدلب خلال أيام

قالت هيئة تحرير الشام إنها ستعلن موقفها من اتفاق تركي روسي يخص إدلب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عماد الدين وهو مسؤول إعلامي في هيئة تحرير الشام إنه "سيصدر بيان رسمي قريبا" بعد إجراء الجماعة مشاورات داخلية بشأن الاتفاق. وأوضح أن "قريبا" تعني خلال أيام قليلة.

أهمية موقف الهيئة:

يعد قبول الجماعة أو رفضها للاتفاق أمرا جوهريا بالنسبة لنجاح جهود احتواء الحرب، نظرا لتواجد الهيئة المكثف في المحافظة.

يتطلب الاتفاق انسحاب المقاتلين الذين تعتبرهم روسيا "متطرفين" بما في ذلك هيئة تحرير الشام من منطقة منزوعة السلاح تمتد على الخطوط الأمامية بحلول يوم 15 من أكتوبر/تشرين الأول.

مواقف الفصائل الأخرى:

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير وهي تحالف من جماعات معارضة متحالفة مع تركيا، "تعاونها التام" مع الجهود التركية لكنها استبعدت نزع سلاحها أو التخلي عن أراض.

رفض فصيل أصغر هو جماعة حراس الدين الاتفاق. وحثت الجماعة مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.

المحاور الرئيسية لاتفاق إدلب:

سيبلغ عمق المنطقة منزوعة السلاح التي اتفقت عليها تركيا وروسيا ما بين 15 و20 كيلومترا وستمتد بطول خط الاتصال بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة. وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات فيها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يتعين إزالة كل الأسلحة الثقيلة وقذائف المورتر والدبابات ونظم الصواريخ الخاصة بالمعارضة من المنطقة بحلول العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

خلفية:

تشكلت هيئة تحرير الشام في أوائل عام 2017 وهي تحالف فصائل يشمل جبهة النصرة، الفرع السابق لتنظيم القاعدة، ولها وجود عسكري كبير في أرجاء إدلب بما يشمل المنطقة الممتدة على الحدود مع تركيا.

أدى الاتفاق بين روسيا وتركيا حتى الآن إلى تلافي هجوم شامل للحكومة السورية على إدلب التي تعد، مع مناطق متاخمة لها بالجنوب الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة.

يقيم نحو ثلاثة ملايين شخص في إدلب نصفهم تقريبا من السوريين الذين نزحوا من مناطق أخرى في البلاد بسبب الحرب، وحذرت الأمم المتحدة من أن شن هجوم على المنطقة قد يتسبب في كارثة إنسانية.

تطورات ميدانية: