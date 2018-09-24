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سياسة|مصر

مصر.. قوة أمنية تقتحم صحيفة "المصريون"

24/9/2018

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" إن قوة أمنية اقتحمت مقر الصحيفة في القاهرة واحتجرت جميع العاملين والمحررين فيها.

وأضاف سلطان في تغريدة له في صفحته على موقع تويتر: "قوة أمنية مجهولة تقتحم مقر صحيفة "المصريون" في تلك اللحظات وتحتجز جميع العاملين والمحررين وتستولي على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين".

خلفيات:
  • اقتحام الصحيفة يأتي بعد أيام من قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات.
  • تم التحفظ على شركة "المصريون للصحافة"، مالكة صحيفة "المصريون"، في 11 سبتمبر/ أيلول وضم أموالها إلى الخزانة العامة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت تردي حرية الإعلام في مصر وقالت في تقريرها لها:
  • الحملة الأمنية على وسائل الإعلام خلال الأشهر العشرة الأخيرة تتصف بالأكثر قمعا منذ الانقلاب العسكري، إذ جرى اعتقال 28 صحفيا خلال هذه الفترة.
  • سن البرلمان تشريعات لفرض رقابة على منصات الأخبار المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي، دون التشاور مع أي منظمة مدنية أو صحفية.
  • أجهزة الأمن أغلقت أكثر من 500 موقع إلكتروني دون إذن قضائي، فضلا عن اعتقال مدونين بذريعة نشر تعليقات ساخرة على الإنترنت.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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