مصر.. قوة أمنية تقتحم صحيفة "المصريون"

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" إن قوة أمنية اقتحمت مقر الصحيفة في القاهرة واحتجرت جميع العاملين والمحررين فيها.

وأضاف سلطان في تغريدة له في صفحته على موقع تويتر: "قوة أمنية مجهولة تقتحم مقر صحيفة "المصريون" في تلك اللحظات وتحتجز جميع العاملين والمحررين وتستولي على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين".

خلفيات:

اقتحام الصحيفة يأتي بعد أيام من قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات.

تم التحفظ على شركة "المصريون للصحافة"، مالكة صحيفة "المصريون"، في 11 سبتمبر/ أيلول وضم أموالها إلى الخزانة العامة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت تردي حرية الإعلام في مصر وقالت في تقريرها لها: