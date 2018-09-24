مصر: حكم نهائي بإعدام 20 شخصا بقضية "مذبحة كرداسة"

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق 135 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" بمحافظة الجيزة، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين.

التفاصيل:

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين، حكم إعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطة وقتل 17 شرطيا" في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013.

أوضحت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80 شخصًا بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية.

أوضحت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80 شخصًا بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية. أشار المصدر إلى أن الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، ولكن يحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرارات بالعفو.

وفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".

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