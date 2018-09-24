مصر: حكم نهائي بإعدام 20 شخصا بقضية "مذبحة كرداسة"

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق 135 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" بمحافظة الجيزة، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين.
التفاصيل:
- أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين، حكم إعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطة وقتل 17 شرطيا" في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013.
أوضحت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80 شخصًا بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية.
- أشار المصدر إلى أن الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، ولكن يحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرارات بالعفو.
- وفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".
خلفيات:
- في 2 يوليو /تموز 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 شخصا من بين 155 شخصًا تعاد محاكمتهم للمرة الثانية بالقضية.
- كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمًا أبرزها "اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفاها المتهمون خلال جلسات المحاكمة.
- في 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى.
- أسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.