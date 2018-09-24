شاهد: إيران تشيع قتلى الأهواز وتحذر من انتقام "مدمر"

حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، زعماء أمريكا وإسرائيل من رد "مدمر" واتهمهم بالتورط في هجوم وقع، السبت، على عرض عسكري في مدينة الأهواز أسفر عن مقتل 25 شخصا.
التفاصيل:
- قال حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي "رأيتم انتقامنا من قبل…سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم".
- ملأ الآلاف شوارع مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، الإثنين، لتشييع ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 12 من عناصر الحرس الثوري.
- أعلنت إيران، الإثنين، يوم حداد وطني. وستغلق المكاتب العامة والبنوك والمدارس والجامعات أبوابها في إقليم خوزستان.
- قال وزير الدفاع الإيراني إن على الإرهابيين الذين نفذوا هجوم الأهواز وداعميهم انتظار انتقام إيران قريبا.
- قال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام حكومية الأحد "نظرا لمعرفة (الحرس الثوري) الكاملة بمراكز انتشار زعماء الإرهابيين المجرمين… فإنهم سيواجهون انتقاما مميتا لا ينسى في المستقبل القريب".
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اعتقال شبكة "كبيرة":
- قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، الإثنين، إنه تم القبض على شبكة "كبيرة" من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على العرض العسكري.
- نقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للهيئة القضائية عن علوي قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم: "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم… تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".
- قال وزير الأمن الإيراني إنه تم اعتقال عدد من المتورطين في الهجوم الذي استهدف العرض العسكري بـالأهواز.
خلفيات:
- هجوم السبت هو واحد من أسوأ الهجمات على الإطلاق ضد الحرس الثوري، ويمثل لطمة للمؤسسة الأمنية الإيرانية في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها من بعض دول الخليج على عزل طهران.
- أطلق المهاجمون الأربعة النار على منصة، في مدينة الأهواز، كان يحتشد فيها مسؤولون إيرانيون لمتابعة حدث سنوي بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.
- نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تسجيلا مصورا لثلاثة رجال داخل مركبة قالت إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم.
- في التسجيل المصور يظهر رجل يرتدي زيا عسكريا ويتحدث باللغة الفارسية وهو يناقش الهجوم الوشيك.
- أعلنت أيضا حركة معارضة من أصول عربية في إيران، وتدعى منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، مسؤوليتها عن الهجوم. وتسعى المنظمة لتأسيس دولة مستقلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط. لكن لم تقدم أي جهة دليلا على زعمها.
- قال قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم نفذه مسلحون دربتهم دول خليجية وإسرائيل بدعم من أمريكا.
- نفى مسؤول إماراتي كبير مزاعم إيرانية تشير إلى تورط الإمارات في تدريب مسلحين نفذوا الهجوم.
- كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت في وقت سابق القائم بالأعمال الإماراتي بشأن تصريحات عن الهجوم، بحسب قناة (برس تي.في) الإيرانية الحكومية.
- لم يشر التلفزيون الإيراني إلى اسم المسؤول لكن الأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله كان قد علق على الهجوم في سلسلة تغريدات على تويتر قال فيها إنه ليس عملا إرهابيا لأنه وقع على "هدف عسكري".