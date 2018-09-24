شاهد: إيران تشيع قتلى الأهواز وتحذر من انتقام "مدمر"

حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، زعماء أمريكا وإسرائيل من رد "مدمر" واتهمهم بالتورط في هجوم وقع، السبت، على عرض عسكري في مدينة الأهواز أسفر عن مقتل 25 شخصا.

التفاصيل:

قال حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي "رأيتم انتقامنا من قبل…سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم".

ملأ الآلاف شوارع مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، الإثنين، لتشييع ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 12 من عناصر الحرس الثوري.

أعلنت إيران، الإثنين، يوم حداد وطني. وستغلق المكاتب العامة والبنوك والمدارس والجامعات أبوابها في إقليم خوزستان.

قال وزير الدفاع الإيراني إن على الإرهابيين الذين نفذوا هجوم الأهواز وداعميهم انتظار انتقام إيران قريبا.

قال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام حكومية الأحد "نظرا لمعرفة (الحرس الثوري) الكاملة بمراكز انتشار زعماء الإرهابيين المجرمين… فإنهم سيواجهون انتقاما مميتا لا ينسى في المستقبل القريب".



اعتقال شبكة "كبيرة":

قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، الإثنين، إنه تم القبض على شبكة "كبيرة" من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على العرض العسكري.

نقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للهيئة القضائية عن علوي قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم: "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم… تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".

قال وزير الأمن الإيراني إنه تم اعتقال عدد من المتورطين في الهجوم الذي استهدف العرض العسكري بـالأهواز.

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