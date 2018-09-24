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سياسة

شاهد: إضراب شامل يعم مؤسسات الأونروا في غزة

24/9/2018

تشهد مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (االأونروا) في قطاع غزة، إضرابا شاملا، اليوم الإثنين، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجا على تقليص خدماتها.

التفاصيل:
  • أغلقت كافة المراكز الصحية والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها منذ ساعة مبكرة من صباح الإثنين، لمدة يوم واحد.
  • يواصل عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم، اعتصامهم أمام مقر رئاسة الأنروا في مدينة غزة.
  • كان الاتحاد قد قرر خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية.
  • قال أمير المسحال رئيس الاتحاد: "ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع القادمة حتى تستجيب إدارة الأنروا للمطالب".
  • يطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات آخرين.
  • تواجه الأنروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها للمنظمة الدولية، التي تصل إلى حوالي 360 مليون دولار سنويا.
  • قالت آمال البطش، نائبة رئيس اتحاد الموظفين، إن الإضراب "يأتي في ظل عدم تجاوب الإدارة مع مطالب اتحاد الموظفين وإصرارهم على عدم حل مشاكلهم، واستمرار قرارات الفصل والتقليص بحق الموظفين واللاجئين".
  • يعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة من بينهم 9900 يعملون في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس الأنروا في القطاع.
  • تقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثية وتموينية وغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تبلغ نسبتهم حوالي 70% من سكانه.
  • يبلغ عدد سكان قطاع غزة حوالى مليون و800 ألف نسمة.
  • تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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