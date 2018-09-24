شاهد: إضراب شامل يعم مؤسسات الأونروا في غزة

تشهد مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (االأونروا) في قطاع غزة، إضرابا شاملا، اليوم الإثنين، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجا على تقليص خدماتها.

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