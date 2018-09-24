رئيس المالديف يقر بهزيمته في الانتخابات

تعد هذه الدولة، التي يقطنها 400 ألف نسمة أغلبهم مسلمون، مسرحا للتنافس بين الهند شريكتها التقليدية والصين التي تدعم حملة يمين لبناء بنية أساسية في البلاد وأثارت قلقا في الغرب بشأن نفوذ بيجين المتزايد.