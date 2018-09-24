خامنئي: السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم الأهواز

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم العرض العسكري في الأهواز والذي أسفر عن مقتل 25 وجرح 60 آخرين.

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