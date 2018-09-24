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سياسة|إيران

خامنئي: السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم الأهواز

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
24/9/2018

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم العرض العسكري في الأهواز والذي أسفر عن مقتل 25 وجرح 60 آخرين.

تفاصيل وخلفيات:
  • نقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه "بناء على التقارير هذا العمل الجبان نفذه أشخاص جاء الأمريكيون لمساعدتهم عندما حوصروا في سوريا والعراق ومولتهم السعودية والإمارات".
  • أضاف الموقع أن إيران "ستعاقب بشدة" من يقفون وراء الهجوم.
  • استدعت الخارجية الإيرانية الأحد القائم بالأعمال الإماراتي في طهران ووجهت له تحذيرا شديد اللهجة بسبب ما وصفته بتأييد بعض مراكز القرار الرسمي في الإمارات للهجوم.
  • قالت الخارجية الإيرانية إنه من غير المقبول تأييد بعض مراكز القرار الرسمي الإماراتي للإرهاب من دون محاسبة.
  • عقب الهجوم، اتهمت إيران "دولتين خليجيتين" من حلفاء الولايات المتحدة في الإقليم بالمسؤولية عن الهجوم.
  • قال بيان على موقع خامنئي على الإنترنت "هذه الجريمة استمرار لمؤامرات دول المنطقة وهي دمى (في أيدي) الولايات المتحدة".
  • قال البريغادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "هؤلاء الإرهابيون… تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين… خليجيتين".
المصدر : رويترز
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