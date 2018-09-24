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سياسة

العفو الدولية تطالب الصين بالاعتراف باضطهاد مسلميها

مسلمون من الأويغور في الصين
مسلمون من الأويغور في الصين
24/9/2018

دعت منظمة العفو الدولية (الاثنين) الصين إلى كشف ملابسات "القمع المكثف" لمليون شخص من الأقليات المسلمة في منطقة شينغيانغ شمال غربي الصين.

التفاصيل:
  • اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصين بالقيام بحملة حكومية للاحتجاز الجماعي والمراقبة والتلقين العقائدي والسياسي والدمج الثقافي القسري للمسلمين.
  • أوردت العفو الدولية شهادات لأشخاص أودعوا مراكز الاحتجاز ف الصين.
  • تشهد منطقة شينغيانغ عملية قاسية لاستعادة السيطرة السياسية عليها في السنوات الأخيرة.
  • شددت السلطات في سياق ذلك بشكل صارم تنظيم الممارسات الدينية والرقابة الأمنية.
  • يقول حقوقيون إن الصين فتحت "مراكز لإعادة تربية" الأشخاص الذين يشتبه بأن لديهم نوايا عدوانية.
  • معظم هؤلاء من الأويغور أو الكازاخ وهما الاثنيتان المسلمتان الأكثر أهمية في شينغيانغ.
  • قالت المنظمة إن الأويغور وأقليات مسلمة أخرى يعاقبون بسبب مخالفتهم للقوانين التي تمنع إطلاق اللحية وارتداء البرقع أو لحيازة مصاحف.
  • اتهمت العفو الدولية الصين في أغسطس/ آب أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بأنها تحتجز أو احتجزت مليون شخص في هذه المراكز.
  • اعتقل عدد كبير منهم بسبب مخالفات صغيرة مثل الاتصال بأقارب يعيشون في الخارج أو تبادل التهاني في المناسبات الدينية للمسلمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
  • نيكولا باكيلين مدير منظمة العفو الدولية لشرق آسيا قال في بيان إن "مئات الآلاف من الأسر تم تفريقها بسبب هذا القمع المكثف".
  • باكيلين أضاف أنهم "يسعون بلا جدوى، لمعرفة ما جرى لأقاربهم وآن الأوان لتقدم لهم السلطات الصينية أجوبة".
  • وتنفي بيجين هذه الاتهامات لكن الأدلة على وجود مراكز من هذا النوع تتزايد في شكل وثائق رسمية وشهادات أشخاص تمكنوا من الإفلات منها.
  • أجرت المنظمة مقابلات مع الكثير من المحتجزين السابقين قالوا إنه تم وضع أصفاد في أرجلهم وتعذيبهم وإجبارهم على ترديد أناشيد سياسية ومذاكرة تاريخ الحزب الشيوعي.
  • زادت الرقابة على الأديان في الصين رسميا بهدف "التصدي للتطرف".
  • أزالت السلطات رموزا للإسلام على غرار الهلال من المناطق التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.
  • كما تعرض المسيحيون للاستهداف حيث تم غلق كنيسة كبيرة "سرية" في بيجين في سبتمبر/ أيلول.
  • تمت إزالة صلبان من بعض الكنائس في هانان (وسط) واضطهد أتباعها. 
المصدر : فرانس برس
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