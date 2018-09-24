السيسي يلتقي نتنياهو الأربعاء في نيويورك

كشف كاتب مقرب من الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

التفاصيل:

جاء ذلك في مقال للكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، الموجود في نيويورك، بعنوان "ماذا وراء قمة الليلة مع ترمب ولقاء الأربعاء مع نتنياهو"، ونشرته الصحيفة في عدد الإثنين.

أشار رزق إلى ازدحام جدول أعمال السيسى باللقاءات مع قادة دول يمثلون مختلف قارات العالم، من دون تفاصيل.

وأضاف رزق أن "أبرز بنود أجندة زيارة الرئيس هذا العام – فى تصوري- هي القمة المرتقبة التي ستجمعه الليلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ثم اللقاء المهم المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

لم تعلن الرئاسة المصرية عن لقاء سيجمع السيسي ونتنياهو في نيويورك، حتى الآن.

حال إتمام اللقاء سيكون الثاني العلني بين السيسي ونتنياهو، منذ تولي السيسي حكم مصر في يونيو/حزيران 2014، والأول في الولاية الثانية للسيسي (2022:2018).

في سبتمبر/أيلول 2017، التقى السيسي مع نتنياهو في نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.

لقاءات سرية: