الرئيس التونسي يعلن نهاية التوافق مع حزب النهضة

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن "فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

أهم ما جاء في مقابلة السبسي مع تلفزيون الحوار:

انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف شاهد.

التوافق حقق لتونس استقرارا نسبيا والآن دخلنا في مغامرة جديدة.

تونس لن تتضرر برحيل نجله حافظ قائد السبسي أو رحيل الشاهد.

أطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتصحيح موقفه والذهاب الى البرلمان لكسب "الشرعية".

يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي.

أريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيدي.

انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها في ديسمبر/كانون الأول 2019.

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