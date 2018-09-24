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سياسة|تونس

الرئيس التونسي يعلن نهاية التوافق مع حزب النهضة

الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
24/9/2018

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن "فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

أهم ما جاء في مقابلة السبسي مع تلفزيون الحوار:
  • انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف شاهد.
  • التوافق حقق لتونس استقرارا نسبيا والآن دخلنا في مغامرة جديدة.
  • تونس لن تتضرر برحيل نجله حافظ قائد السبسي أو رحيل الشاهد.
  • أطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتصحيح موقفه والذهاب الى البرلمان لكسب "الشرعية".
  • يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي.
  • أريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيدي.
  •  انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها في ديسمبر/كانون الأول 2019.
خلفيات:
  • إعلان السبسي ينهي فترة توافق بين الرئيس والنهضة بدأت قبل خمس سنوات.
  • تم التوافق بين حزب نداء تونس، الذي أسسه السبسي، وبين حركة النهضة على تشكيل حكومة تكنوقراط.
  • رفضت حركة النهضة إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتدعم بقائه في منصبه حتى انتخابات 2019.
  • قالت حركة النهضة، الشريك في الائتلاف، إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد.
  • هناك صراع علني بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لحزب نداء تونس.
  • جمد نداء تونس عضوية الشاهد في الحزب، ودعا إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل الى رحيل الحكومة الحالية.
المصدر : وكالات
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