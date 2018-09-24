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سياسة

الجزيرة تدعو زعماء العالم للمطالبة بإطلاق سراح محمود حسين

صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسين
صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسين
24/9/2018

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية قادة العالم في مدينة نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، للضغط على ممثلي النظام المصري لاحترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

وهذا أبرز ما ورد في بيان شبكة الجزيرة:
  • يجب حث ممثلي النظام المصري على احترام حقوق الصحفيين وإطلاق سراح الإعلاميين المحتجزين في السجون.
  • تدعو الجزيرة كل السياسيين والدبلوماسيين للوقوف مع الشبكة والمنظمات الدولية الأخرى في مطالبها بالإفراج عن كل الصحفيين، بمن فيهم زميلنا محمود حسين المعتقل منذ أكثر من 640 يوماً في السجن من دون تهم ولا محاكمة.   
  • قتل أكثر من 56 صحفياً خلال ما مضى من هذا العام.
  • أعداد كبيرة من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في السجون بلا تهمة سوى سعيهم لتأدية رسالتهم، ونقل حقيقة ما يجري في العالم.
  • إن مهمتنا ورسالتنا الصحفية تواجه اليوم استهدافاً متناميا من الحكومات القمعية والأنظمة المستبدة التي تشن حملة على الصحفيين وتسعى لإسكاتهم ومنعهم من كشف الحقيقة.  
  • نتضامن مع زملائنا في وكالة أنباء رويترز المعتقلين في ميانمار، ونعلن تضامننا مع كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في أنحاء العالم.
  • ستستمر الشبكة في حملتها المطالبة بحرية الصحافة لإيمانها الراسخ بأن "الصحافة ليست جريمة". 
خلفيات:
  • اعتقل الزميل محمود حسين في مصر في ديسمبر/كانون الأول 2016، خلال قضاء إجازته السنوية مع عائلته.
  • تقوم السلطات المصرية بتجديد حبس محمود حسين دون محاكمة.
  • أطلقت الشبكة حملة عالمية للمطالبة بحرية الصحافة (#نطالب_بحرية_الصحافة) للدفاع عن الصحفيين في أنحاء العالم.
  • تعرض صحفيو الجزيرة ومراسلوها للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وواجهوا اتهامات ملفقة والسجن وسوء المعاملة، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، وحوكموا غيابيا وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً تبدأ بالحبس وتصل إلى الإعدام.

وتؤكد شبكة الجزيرة الإعلامية التزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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