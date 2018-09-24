أمريكا تأمل في الإفراج عن القس برانسون قريبا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في إفراج تركيا قريبا عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

تصريحات بومبيو:

من الممكن إطلاق سراحه هذا الشهر. كان يجب إطلاق سراحه الشهر الماضي. ويجب إطلاق سراحه اليوم.

القس برانسون وغيره من الأمريكيين المحتجزين في تركيا يجب أن تفرج عنهم تركيا ويجب أن يتم ذلك على الفور.

لقد تحدثنا إلى الأتراك وهم يعرفون ما نريد.

تطورات القضية: