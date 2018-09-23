مصر: وفاة تلميذ دهسا بالأقدام خلال صراع على المقاعد

شهد اليوم الأول من العام الدراسي بمصر واقعة أليمة بوفاة تلميذ بالصف الثالث الابتدائي دهسا بالأقدام خلال التدافع أثناء دخول التلاميذ وفق ما ذكرته الصحافة المحلية.
ما القصة؟
- أثناء دخول التلاميذ في اليوم الأول للعام الدراسي في مصر عادة ما يتدافع التلاميذ وفي بعض الأحيان يكون التدافع بمساعدة أولياء الأمور من أجل الجلوس في أول الصف.
- في مدرسة الزهراء الابتدائية بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة) توفي تلميذ دهسا بأقدام زملائه أثناء التدافع على سلم المدرسة خلال محاولة التسابق على دخول الفصول.
- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قررت إلغاء تكليف مدير المدرسة.
- تعاني المدارس الحكومية المصرية من نسبة تكدس عالية وارتفاع عدد التلاميذ في الفصل الواحد.
مشاهد أخرى من أول يوم دراسي في مصر:
- في محافظة القليوبية وجه المحافظ باستبدال الصور الكارتونية "ميكى ماوس وبطوط" المعلقة على جدران رياض الأطفال بالمحافظة، بصور الشخصيات المصرية المشهورة والشهداء من الجيش والشرطة.
- مدرسة كمال الشاذلي الإعدادية بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية (وسط الدلتا) شهدت هروبا جماعيا للتلاميذ بعد دقائق قليلة فقط من فتح أبواب المدرسة.
- أكثر من 22 مليون تلميذ يتنظمون في نحو 60 ألف مدرسة بالقاهرة والمحافظات المصرية.
- تكدس آلاف الطلاب الجدد والقدامى مع اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد أمام البوابات الرئيسية والفرعية لجامعة القاهرة.
- طالب بالدبلوم بمدرسة في محافظة بورسعيد الساحلية صفع مدرسة اللغة العربية على وجهها في الحصة الأولى من أول يوم دراسي.
- القمامة تحاصر مدارس عدة بالقاهرة والمحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد وأطباء يحذرون من انتقال الأمراض للطلاب.
- العثور على زواحف وحشرات غريبة تخرج من معمل إحدى المدارس الإعدادية بمركز طهطا بسوهاج بصعيد مصر.
بيئة تعليمية خالية من التحرش.
- كانت النيابة الإدارية بمصر أهابت بالقائمين على منظومة التعليم، توفير بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش الجنسي.
- تعليمات النيابة جاءت بوقف مدرس ابتدائي بمحافظة أسيوط عن العمل، بسبب ارتكابه جرائم التحرش والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي.
- النيابة قالت إن المدرس قام بالاعتداء على تلميذة بالصف الرابع بالضرب مستخدمًا سلكا كهربائيا أمام الفصل محدثًا بها إصابات عدة.
- النيابة أوضحت أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به، وكرر التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل.
- أوصت النيابة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.