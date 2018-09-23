ليبيا: مقتل 115 شخصا وإصابة 383 آخرين في اشتباكات طرابلس

قالت وزارة الصحة الليبية اليوم الأحد إن الاشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في طرابلس على مدى شهر أسفرت عن مقتل 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.

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