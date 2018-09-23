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سياسة|مصر

علاء مبارك يعود إلى توجيه الرسائل عبر تويتر.. ماذا قال؟

خلال الفترة الأخيرة، عاد علاء وجمال مبارك إلى الظهور في المناسبات العامة والاجتماعية، وأثار ظهورهما انتقادات من إعلاميين مقربين من النظام
خلال الفترة الأخيرة، عاد علاء وجمال مبارك إلى الظهور في المناسبات العامة والاجتماعية، وأثار ظهورهما انتقادات من إعلاميين مقربين من النظام
23/9/2018

عاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى التغريد مرة أخرى على موقع تويتر بعد الإفراج عنه وعن شقيقه الأصغر جمال في قضية التلاعب بالبورصة.

وكتب علاء مبارك ردا على تصريحات الكاتب الصحفي المقرب من السلطة "ياسر رزق" التي أعرب فيها عن خشيته من وجود صفقة بين شقيقه جمال وجماعة الإخوان المسلمين، واصفا حديثه بـ"التخاريف".

وقال علاء موجها حديثه بشكل غير مباشر إلى رزق: "يخرج علينا بتخاريف مرة بأنه يخشى من وجود صفقة بين الإخوان وجمال ومن قبل قال (وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام ٢٠٢٢ الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال) هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث وعلى شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتو ثانية. شفاه الله".

وكان ياسر رزق قد اتهم جمال مبارك بعقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الدولة "لن تقبل بالعودة إلى ما قبل 30 يونيو أو ما قبل 25 يناير"، ومطالبًا بـ"قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي".

كما أبدى رزق استغرابه من عدم تلقي جمال مبارك "عقوبة سياسية" بسبب محاولته وراثة الحكم من والده قبل الثورة، متسائلا عن احتمالية وجود نية لدى جمال مبارك بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد نشاطه الأخير الذي وصفه بـ"الزائد".

وخلال الفترة الأخيرة، عاد علاء وجمال مبارك إلى الظهور في المناسبات العامة والاجتماعية، وأثار ظهورهما انتقادات من إعلاميين مقربين من النظام.

وتنوعت التعليقات على تغريدة نجل الرئيس المخلوع، فهناك من أيدها من أنصار نظام مبارك، داعين علاء أو جمال إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أما أنصار النظام الحالي فانتقدوا الظهور المتكرر لعلاء وجمال مبارك في المناسبات العامة، واتهموهما بمحاولة اكتساب شعبية على حساب السيسي تمهيدا للعب أدوار سياسية مستقبلا بالتعاون مع جماعة الإخوان.

أما معارضو النظام الحالي من مؤيدي ثورة يناير، فأبدوا تعجبهم واستغرابهم من اشتراكهم في مواقف مشابهة تجاه النظام الحالي مع نجلي مبارك الذين ثاروا ضده في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وبدا علاء مبارك حريصا على قراءة التعليقات والرد على بعضها، ومنها رد على واحدة من أنصار النظام الحالي.

وكان نجلا مبارك قد ألقي القبض عليهما في وقت سابق من الشهر الجاري، ليتم توقيفهما لمدة 5 أيام، قبل أن تقرر محكمة مصرية إخلاء سبيلهما بضمان مالي.

ويواجه علاء وجمال مبارك تهمة "انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري".

المصدر : الجزيرة مباشر
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