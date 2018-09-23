شاهد: الاحتلال يطالب سكان "الخان الأحمر" بهدم منازلهم بأيديهم

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان تجمع الخان الأحمر، شرق القدس، خطابات تطالبهم بهدم مساكنهم بأيديهم بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل وإلا ستنفذ السلطات أوامر الهدم.

وقالت متحدثة باسم مكتب اتصال تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس هناك موعد محدد للهدم في حالة بقاء المنازل بعد انقضاء المهلة.

ما الذي حدث؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت للمرة الثانية (الأحد) تجمع الخان الأحمر المهدد بالإخلاء والهدم شرق القدس المحتلة.

عناصر خاصة من جيش الاحتلال قاموا بالتجول بين المنازل في تجمع الخان واقتحموا خيمة الاعتصام المقامة على أرضه.

عبد الله أبو رحمة مدير في هيئة الجدار والاستيطان (رسمية) قال إن قوة عسكرية وأخرى من الإدارة المدنية الإسرائيلية داهمت تجمع الخان الأحمر صباح (الأحد) وسلمت السكان إخطارات تفيد بضرورة هدم منازلهم والرحيل عن الموقع بحلول الأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل.

الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قالت إنها على استعداد للمساندة في نقل الممتلكات لمن يرغب.

سكان الخان الأحمر يرفضون القرار ويصرون على البقاء.

رد فلسطيني:

بدورها، دانت الحكومة الفلسطينية على لسان محدثها، يوسف المحمود، في بيان صحفي، ما أسمته "تهديد" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار أهالي تجمع الخان الاحمر شرق مدينة القدس المحتلة على هدم بيوتهم بأيديهم.

البيان:

تهديدات سلطات الاحتلال مرفوضة، وهي تعبر عن مدى تغول وسعار الاحتلال، وانحطاط العقلية التي تقف وراء تلك الخطوات التدميرية ضد أهلنا وابناء شعبنا.

لم يسمع أحد على وجه الكرة الارضيّة في عصرنا الحالي عمن يجبر أحدا على هدم بيته بيديه، ولم يقع ذلك الا في أشد مراحل التاريخ ظلما، وبدوافع الانتقام، في لحظة تفشي سواد الوحشية وطغيانه على بياض الإنسانية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمل خطير إزاء عدوانها على الخان الأحمر، ونطالب بضرورة تحرك دولي سريع لوقف هذا التهور الاحتلالي الإسرائيلي.

خلفية: