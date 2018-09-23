شاهد: إنقاذ "ناج" من حطام عبّارة انقلبت في بحيرة بتنزانيا

أنقذ غواصون رجلا أمس (السبت) خلال البحث عن ناجين بين حطام عبّارة تنزانية كانت مُكدسة بالركاب وانقلبت في بحيرة فيكتوريا (الخميس) الماضي في حادث أودى بحياة 223 شخصا.

ما القصة؟