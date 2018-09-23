البث الحي
سياسة|إيران

روحاني يتهم أمريكا ودولا "دمى" في المنطقة باستهداف إيران

هجوم الأهواز في إيران1
هجوم الأهواز في إيران1
23/9/2018

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد الولايات المتحدة وما وصفها بدول "دمى" في المنطقة بالسعي لزعزعة الاستقرار في إيران.

تصريحات روحاني:

  • قال الرئيس الإيراني إن دولا خليجية عربية تدعمها الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري لجماعات مناهضة للحكومة تنحدر من أصول عربية.
  • "الدول الدمية الصغيرة في المنطقة تدعمها أمريكا.. والولايات المتحدة تحرضهم وتزودهم بكل الإمكانات اللازمة".
  • "رد إيران (على هذا الهجوم) سيأتي في إطار القانون ومصالحنا القومية". وتابع أن الولايات المتحدة ستندم على "عدوانها".
  • أدلى روحاني بتصريحاته قبيل مغادرته طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تطورات أخرى:

  • ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران استدعت سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا مساء السبت واتهمتهم بإيواء جماعات معارضة إيرانية في بلادهم.
  • نقلت الوكالة عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "ليس مقبولا ألا تدرج هذه الجماعات على قائمة الاتحاد الأوربي للمنظمات الإرهابية ما دامت لم تنفذ أي هجوم إرهابي في أوربا".

خلفية:

  • التطورات تأتي بعد يوم من هجوم على عرض عسكري في الأهواز جنوب غربي البلاد الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 60 آخرين.
  • اتهمت إيران "دولتين خليجيتين" من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم.
  • قال متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" لرويترز إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية مسؤولة عن الهجوم، بينما أعلن تنظيم الدولة كذلك مسؤوليته عن الهجوم، بينما لم تقدم أي من الجماعتين دليلا يثبت ما أعلنتاه.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)