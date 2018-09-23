روحاني يتهم أمريكا ودولا "دمى" في المنطقة باستهداف إيران

قال متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" لرويترز إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية مسؤولة عن الهجوم، بينما أعلن تنظيم الدولة كذلك مسؤوليته عن الهجوم، بينما لم تقدم أي من الجماعتين دليلا يثبت ما أعلنتاه.