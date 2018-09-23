ثاني مقاطعة سويسرية توافق على حظر النقاب

وافق السويسريون في كانتون "سانت غالن" في شمال شرق سويسرا الأحد في استفتاء على حظر النقاب في الأماكن العامة، ليصبح بهذا ثاني مقاطعة سويسرية تتخذ مثل هذا القرار.

تفاصيل التصويت:

أقر الكانتون حظرا على ارتداء النقاب بغالبية ساحقة. إذ صوّت نحو 67% من الناخبين في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية.

حذا كانتون سانت غالن حذو كانتون تيتشينو الجنوبي حيث تم إقرار قانون قبل عامين بدا وكأنه يستهدف النقاب وأنواعا أخرى من الحجاب الإسلامي.

البرلمان الإقليمي:

تبنى نواب سانت غالن أواخر العام الماضي قانونا ينص على أنه "يتم تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تعيق التعرف عليه، وبالتالي يعرّض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر".

أقر البرلمان الإقليمي هذا القانون بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية.

طرحت القضية الأحد لنيل الموافقة الشعبية بعد أن طالب حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية بإجراء استفتاء.

استفتاء عام: