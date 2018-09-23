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سياسة

ثاني مقاطعة سويسرية توافق على حظر النقاب

أقر البرلمان الإقليمي للكانتون قانون حظر النقاب بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية
أقر البرلمان الإقليمي للكانتون قانون حظر النقاب بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية
23/9/2018

وافق السويسريون في كانتون "سانت غالن" في شمال شرق سويسرا الأحد في استفتاء على حظر النقاب في الأماكن العامة، ليصبح بهذا ثاني مقاطعة سويسرية تتخذ مثل هذا القرار.

تفاصيل التصويت:
  • أقر الكانتون حظرا على ارتداء النقاب بغالبية ساحقة. إذ صوّت نحو 67% من الناخبين في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية.
  • حذا كانتون سانت غالن حذو كانتون تيتشينو الجنوبي حيث تم إقرار قانون قبل عامين بدا وكأنه يستهدف النقاب وأنواعا أخرى من الحجاب الإسلامي.
البرلمان الإقليمي:
  • تبنى نواب سانت غالن أواخر العام الماضي قانونا ينص على أنه "يتم تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تعيق التعرف عليه، وبالتالي يعرّض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر".
  • أقر البرلمان الإقليمي هذا القانون بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية.
  • طرحت القضية الأحد لنيل الموافقة الشعبية بعد أن طالب حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية بإجراء استفتاء.
استفتاء عام:
  • عارضت الحكومة السويسرية في العام الماضي مبادرة تهدف إلى فرض حظر على البرقع في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه ينبغي على المقاطعات أن تقرّر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة.
  • من المتوقع أن يُدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت على المبادرة في العام المقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي المتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الاستفتاء كجزء من النظام الديمقراطي المباشر الشهير في سويسرا.
المصدر : فرانس برس
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