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سياسة|بريطانيا

تيريزا ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
23/9/2018

قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقابلة (الأحد) إن إيران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وإنه يتعين الحفاظ على الاتفاق.

تصريحات ماي لمحطة " سي بي إس"

نعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها بناء على ما نرى.

الاتفاق يجب أن يبقى قائما، ودول أخرى شاركت في وضعه تعتبر أيضا أنه يجب الحفاظ عليه.

بريطانيا على غرار فرنسا ترغب في أن تبدأ مع إيران مفاوضات حول مسائل غير مدرجة في الاتفاق.    

يجب إثارة مواضيع الصواريخ البالستية وطريقة تدخل إيران في المنطقة لزعزعة استقرارها.

معلومات أساسية

المقابلة لرئيسة الحكومة البريطانية تأتي قبل أسبوع من بداية المشاورات الدبلوماسية في نيويورك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتوقع أن يكون ملفا إيران وكوريا الشمالية في صلبها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يترأس الأربعاء المقبل اجتماع قادة دول وحكومات أعضاء مجلس الأمن حول عدم الانتشار النووي مع التركيز على إيران العدو اللدود لواشنطن والمتهمة بزعزعة استقرار الشرق الاوسط.    

رفضت إيران مرارا دعوات لإعادة التفاوض مشيرة خصوصا إلى عدم وجود "ضمانات" لاستمرار العمل بالاتفاق النووي.

انسحب ترمب بشكل أحادي في مايو/آيار من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى بينها الولايات المتحدة.

أعادت الإدارة الأمريكية إثر ذلك فرض عقوبات على طهران مع حزمة إضافية تستهدف قطاع الطاقة الايراني تفرض أول نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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