البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

بومبيو: من لا يؤيد ترمب فليستقل من الحكومة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
23/9/2018

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحذيرا ضمنيا إلى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالا حول أهلية الرئيس دونالد ترمب للحكم، داعيا من لا يؤيدون الرئيس إلى الاستقالة.

ما القصة؟
  • بومبيو قال في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "كنت واضحا جدا منذ بداية عملي في هذه الإدارة. إذا كنتم لا تستطيعون أن تكونوا جزءا من الفريق، إذا كنتم لا تدعمون هذه المهمة، فينبغي تاليا التفكير في أمر آخر".
  • بومبيو: نحتاج إلى جميع من يساعدون في إنجاز مهمة الرئيس ترمب على أكمل وجه، وآمل بأن يشارك كل شخص في كل وكالة حكومية، سواء العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الخارجية، في هذه المهمة في شكل جيد.
  • وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين تحدث في مستهل ولاية ترمب عن إمكانية إقصائه من الحكم عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور. واقترح يومها في حضور شهود تسجيل ما يقوله الرئيس من دون علمه لكشف "الفوضى" التي تسود البيت الأبيض.
  • رغم نفي روزنستين هذه المعلومات، فإنه لا يزال في دائرة اهتمام ترمب وخصوصا أنه يشرف على التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة الرئيس وروسيا العام 2016.
  • بومبيو سئل عما إذا كان يعلم بأمر الكلام الذي نسب إلى روزنستين فأجاب "لا من قريب ولا من بعيد".
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)