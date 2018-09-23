بومبيو: من لا يؤيد ترمب فليستقل من الحكومة

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحذيرا ضمنيا إلى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالا حول أهلية الرئيس دونالد ترمب للحكم، داعيا من لا يؤيدون الرئيس إلى الاستقالة.
ما القصة؟
- بومبيو قال في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "كنت واضحا جدا منذ بداية عملي في هذه الإدارة. إذا كنتم لا تستطيعون أن تكونوا جزءا من الفريق، إذا كنتم لا تدعمون هذه المهمة، فينبغي تاليا التفكير في أمر آخر".
- بومبيو: نحتاج إلى جميع من يساعدون في إنجاز مهمة الرئيس ترمب على أكمل وجه، وآمل بأن يشارك كل شخص في كل وكالة حكومية، سواء العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الخارجية، في هذه المهمة في شكل جيد.
- وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين تحدث في مستهل ولاية ترمب عن إمكانية إقصائه من الحكم عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور. واقترح يومها في حضور شهود تسجيل ما يقوله الرئيس من دون علمه لكشف "الفوضى" التي تسود البيت الأبيض.
- رغم نفي روزنستين هذه المعلومات، فإنه لا يزال في دائرة اهتمام ترمب وخصوصا أنه يشرف على التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة الرئيس وروسيا العام 2016.
- بومبيو سئل عما إذا كان يعلم بأمر الكلام الذي نسب إلى روزنستين فأجاب "لا من قريب ولا من بعيد".