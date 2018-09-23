بومبيو: من لا يؤيد ترمب فليستقل من الحكومة

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحذيرا ضمنيا إلى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالا حول أهلية الرئيس دونالد ترمب للحكم، داعيا من لا يؤيدون الرئيس إلى الاستقالة.

ما القصة؟