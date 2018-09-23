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سياسة|أمريكا

بعد مطاردة 3 أشهر.. القبض على أمريكي هدد بإطلاق النار على ترمب

صور وزعتها السلطات الأمريكية لشون كريستي المتهم بتهديد الرئيس ترمب بالقتل
صور وزعتها السلطات الأمريكية لشون كريستي المتهم بتهديد الرئيس ترمب بالقتل
23/9/2018

بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر قال مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

  • قالت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان السبت إنها اعتقلت شون ريتشارد كريستي (27 عاما) من ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.
  • أوضحت السلطات أن كريستي كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله.
  • تعتقد السلطات أن كريستي خاض رحلة مطاردة طويلة إذ غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك بشمال البلاد ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في ولاية أوهايو، حيث ألقي القبض عليه هناك.
  • خلال رحلته الطويلة عبر ست ولاية أمريكية وكندا سرق كريستي أربعة أسلحة وعددا كبيرا من السيارات.

تهديدات بالقتل:

  • كان كريستي قد هدد الرئيس الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي في منشور على فيسبوك انتقد خلاله أيضا جون مورغانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.
  • كان كريستي قد كتب على فيسبوك حينها: "استمر في ذلك يا مورجانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترمب".
  • اختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.
  • كان كريستي قد وجه تهديدات سابقة عام 2010 بحق سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008.
  • وحصلت بيلن على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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