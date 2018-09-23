الجزائر: البدء في إحصاء شامل لجرائم الاحتلال الفرنسي

أعلنت السلطات الجزائرية (الأحد) إطلاق إحصاء شامل ودقيق لجرائم الاحتلال الفرنسي للبلاد لمدة فاقت القرن من الزمان.

أبزر تصريحات الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين):

باشرنا إحصاء كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962.

هذا العمل أوكل لمركز حكومي متخصص في البحث في التاريخ (مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير).

سيتم إحصاء ضحايا ألغام غرسها الاستعمار قبل مغادرته وبقيت تحصد الأرواح إلى عام 2016.

الخطوة لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة.

الحديث عن فرنسا يعني الحديث عن جبال من الجماجم ووديان أو بحور أو محيطات من الدماء.

جاءت تصريحات زيتوني على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة "زيغود يوسف" أحد قادة الثورة التحريرية (عام 1956) بمنطقة قسنطينة شرقي البلاد.

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