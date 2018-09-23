إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

قالت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد إنها وجهت تحذيرا شديدا للقائم بالأعمال الإماراتي في طهران بسبب ما وصفته بتأييد بعض مراكز القرار الرسمي في الإمارات لهجوم الأهواز.

التفاصيل:

وقالت الخارجية الإيرانية إنه من غير المقبول تأييد بعض مراكز القرار الرسمي الإماراتي للإرهاب دون محاسبة.

كان التلفزيون الرسمي في إيران قد قال إن وزارة الخارجية استدعت صباح الأحد القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تصريحات مسؤول حول هجوم العرض العسكري الذي أسفر عن سقوط 25 قتيلا بينهم أفراد في الحرس الثوري، وإصابة نحو 60 آخرين.

ذكر تلفزيون "برس تي في" الرسمي أن قرار استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي اتخذ بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول إماراتي تعليقا على الهجوم.

لم يشر التلفزيون الإيراني إلى اسم المسؤول لكن الأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله كان قد علق على الهجوم في سلسلة تغريدات على تويتر قال فيها إنه ليس عملا إرهابيا لأنه وقع على "هدف عسكري".

في إحدى التغريدات قال عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: "10 قتلى عسكريون في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران. الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركة الى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة".

أكد عبد الله، الذي تشير إليه وسائل إعلام إلى أنه مستشار ولي عهد أبو ظبي، على هذا المعنى في تغريدة ثانية بقوله: "هجوم عسكري ضد هدف عسكري ليس بعمل إرهابي".

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولون إيرانيون دولا عربية خليجية تساندها الولايات المتحدة بدعم منفذي الهجوم الذي وقع أمس السبت.

10 قتلى عسكريون في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران. الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركة الى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 22, 2018

أثارت تغريدات عبد الله انتقادات إيرانية، حيث قال الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة له "مستشار ولي عهد أبو ظبي الذي ارتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي "يؤكد تورط جهات أجنبية في هجوم الأهواز". وتوعد رضائي الأكاديمي الإماراتي بأنه سيندم.

ندد عبد الله بما وصفه بـ"الإرهاب "اللفظي" من جانب رضائي وقال: "إن حدث لي مكروه لا سمح الله فهو بسبب الارهاب الإيراني الذي انتشر في عموم المنطقة".