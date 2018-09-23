أردوغان: نسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه سيعمل على تحسين الروابط السياسية والاقتصادية مع ألمانيا أثناء زيارته المقررة لها هذا الشهر.

تصريحات أردوغان:

تصريحات الرئيس التركي جاءت قبل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلتقي هناك بمستثمرين أمريكيين قبل أن يزور ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر/أيلول.

قال أردوغان، في مؤتمر صحفي قبل سفره إلى الولايات المتحدة: "أولوية جدول أعمال زيارتي لألمانيا ستكون طي صفحة الفترة الأخيرة في علاقاتنا السياسية تماما".

وتابع "بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع الروابط الاقتصادية بيننا إلى الأمام على أساس المنفعة المشتركة".

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