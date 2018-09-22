هيومن رايتس ووتش: السعودية تحاول إلغاء تحقيق في جرائم حرب باليمن

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة،السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب باليمن، منددة بـ"محاولة صارخة لتفادي التدقيق" في سلوك المملكة في اليمن.

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