هل يطيح اتهام باعتداء جنسي بمرشح ترمب للمحكمة العليا؟

حصلت كريستين بلازي فورد التي تتهم القاضي بريت كافانو المرشح للمحكمة العليا الأمريكية بالتعدي عليها في الماضي، على مهلة إضافية لتتخذ قرارا بشأن الإدلاء بشهادتها في مجلس الشيوخ.
ما القصة؟
- السيدة الأمريكية بلازي فورد البالغة من العمر 51 عاما، والباحثة الجامعية من كاليفورنيا تقول إن كافانو (53 عاما) اعتدى عليها جنسيا خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عاما.
- فورد أكدت استعدادها للإدلاء بشهادتها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.
- رفضت فورد مهلة حددها رئيس اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي للقبول بالشروط التي وضعها والتي تحتم عليها الحضور إلى الجلسة (الأربعاء).
- غراسلي قال إنه إذا لم توافق، فسوف يتم التصويت (الاثنين) على تثبيت تعيين كافانو في المحكمة العليا.
- محامو بلازي فورد طالبوا بيوم إضافي للرد على العرض، معتبرين المهلة "اعتباطية".
- إذا تم تثبيت كافانو في المنصب فسوف يبقى فيه مدى الحياة.
- غراسلي كتب تغريدة موجهة إلى كافانو مباشرة، أنه أمهل فورد المزيد من الوقت لاتخاذ قرارها.
- قالت بلازي فورد من جانبها إنها تود الإدلاء بشهادتها الخميس في أقرب مهلة، وإنها تريد استدعاء شاهد على الواقعة حين كانوا شبانا.
موقف ترمب:
- لزم ترمب موقفا محايدا نسبيا لعدة أيام، ثم انتقل إلى الطعن في أقوال بلازي فورد مشككا في مصداقيتها.
- عكس الهجوم المباشر مخاوف ترمب في حين ينفد الوقت لتثبيت مرشحه قبل الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.
- قد يخسر فيها الجمهوريون غالبيتهم في الكونغرس ما يعني خسارة مرشح ترمب.
- كتب ترمب على تويتر "رتبوا جلسة التصويتّ" متهما "السياسيين من اليسار الراديكالي" بإثارة هذا السجال.
- اعتبر ترمب أن لزوم بلازي فورد الصمت حتى الآن يثبت أن الحادث لم يقع إطلاقا.
- كتب ترمب "لا شك لدي بأنه لو كان الهجوم على الدكتورة فورد بالعنف الذي تقوله، لكانت قُدمت شكوى على الفور إلى السلطات المحلية".
- الخبراء يؤكدون أن الصمت هو السلوك الاعتيادي لضحايا التعديات الجنسية الذين يتفادون إبلاغ الشرطة خوفا من العار.
تغريدات ترمب قد تسبب له المتاعب:
- رأى زعيم المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن منطق ترامب هو "سوء فهم مهين جدا لكيفية الخروج من صدمة".
- رد الفعل الذي يمكن أن يبعث مخاوف لدى ترمب هو الغضب الذي أعربت عنه السناتور الجمهورية سوزان كولينز وهي من أعضاء اللجنة القضائية.
- كولينز قالت للصحفيين إن تغريدة الرئيس "مروعة" مضيفة "نعرف أن التعديات الجنسية المفترضة هي من أقل الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها.
- مغردون على تويتر دشنوا هاشتاج تصدر موقع تويتر باسم، لماذا لم أبلغ، كتب عليه كثيرون معظمهم من النساء للتنديد وإبداء التضامن مع بلازي فورد.
رهانات عالية:
- يندد الجمهوريون بتوقيت الكشف عن هذه القضية في اللحظة الأخيرة، متهمين الديموقراطيين بالسعي لمنع تثبيت كافانو قبل الانتخابات التشريعية.
- الديموقراطيون من جهتهم يأملون في الفوز بالغالبية في إحدى غرفتي الكونغرس.
- يرى الديموقراطيون أن الجمهوريين يسعون لتسريع عملية تثبيت كافانو في المحكمة العليا طالما أنهم ما زالوا يسيطرون على مجلسي الكونغرس.
- الرهان يتخطى اللعبة السياسية إذ أن تعيين كافانو سيجعل المحافظين يهيمنون على المحكمة العليا التي تبت في القضايا الاجتماعية الكبرى مثل حق الإجهاض وزواج المثليين وحيازة الأسلحة النارية الفردية.
- أعرب كافانو مرارا عن موافقته على الإدلاء بإفادته أمام اللجنة القضائية، مؤكدا رغبته في إبعاد هذه الشبهات عنه.
- إذ شهد القاضي تحول آلية تثبيته التي كانت تبدو محسومة إلى معركة للدفاع عن سمعته، وجدت بلازي فورد نفسها في وسط المعركة السياسية في واشنطن.
- يقول محاموها إن حياتها انقلبت رأسا على عقب فتلقت تهديدات بالقتل واضطرت إلى مغادرة منزلها.