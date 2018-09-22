نائب وزير العدل الأمريكي ينفي سعيه لإقالة ترمب

نفى نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، تقريرا أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة ترمب من منصبه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد أشهر من توليه الرئاسة.

وقال روزنستاين إن تقرير صحيفة نيويورك، تايمز التي ادّعت أنه اقترح أوائل أيار/مايو 2017 التقاط وزراء تسجيلات لترمب كأدلة حول عدم أهليته العقلية هو "غير دقيق وغير صحيح".

بيان روزنستاين حول الواقعة:

تقرير صحيفة نيويورك تايمز "غير دقيق ووقائعه غير صحيحة".

لن أعلّق أكثر من ذلك على قصة تستند إلى مصادر مجهولة من الواضح أنها منحازة ضد الوزارة ولديها أجندتها الخاصة.

سأكون واضحا في هذا الشأن: "بناء على تعاملي الشخصي مع الرئيس لا أساس يسمح باللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين".

مذكرة روزنستاين وإقالة كومي:

بحسب صحيفة (نيويورك تايمز) فإن نائب المدعي العام أدلى بتلك التصريحات بعد استناد ترمب لمذكرة كتبها روزنستاين نفسه من أجل طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.



بحسب الصحيفة أيضا، فإن روزنستاين غضِب بسبب استغلالها من أجل طرد كومي، كما أبدى قلقه إزاء مشاكل أخرى في البيت الأبيض بعد تولي ترمب الرئاسة.

تقارير السعي لعزل ترمب: