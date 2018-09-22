غرق قارب يقل لاجئين سوريين قبالة لبنان ووفاة طفل

نقلت وكالة رويترز عن قالت مصادر أمنية أن قاربا يقل 39 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل لبنان بعد إبحاره تجاه قبرص اليوم (السبت).

التفاصيل:

أنقذ الجيش اللبناني معظم من كانوا على متنه، لكن طفلا واحدا عمره 5 أعوام غرق.

المصادر أضافت أنه من الواضح أن هذه هي أول محاولة منذ عام تقريبا من مجموعة من اللاجئين للتوجه إلى أوربا بواسطة قارب انطلاقا من لبنان.

يشكل اللاجئون السوريون في لبنان نحو ربع عدد السكان.

تقع قبرص على بعد نحو 180 كيلومترا من سواحل لبنان الشمالية.

قالت رويترز إن ثلاثة آخرين ممن كانوا على متن القارب نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

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