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سياسة

غرق قارب يقل لاجئين سوريين قبالة لبنان ووفاة طفل

لاجئون سوريون في بلدة عرسال يستعدون للعودة إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية
لاجئون سوريون في بلدة عرسال يستعدون للعودة إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية
22/9/2018

نقلت وكالة رويترز عن قالت مصادر أمنية أن قاربا يقل 39 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل لبنان بعد إبحاره تجاه قبرص اليوم (السبت).

التفاصيل:
  • أنقذ الجيش اللبناني معظم من كانوا على متنه، لكن طفلا واحدا عمره 5 أعوام غرق.
  • المصادر أضافت أنه من الواضح أن هذه هي أول محاولة منذ عام تقريبا من مجموعة من اللاجئين للتوجه إلى أوربا بواسطة قارب انطلاقا من لبنان.
  • يشكل اللاجئون السوريون في لبنان نحو ربع عدد السكان.
  • تقع قبرص على بعد نحو 180 كيلومترا من سواحل لبنان الشمالية.
  • قالت رويترز إن ثلاثة آخرين ممن كانوا على متن القارب نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.
خلفيات
  • حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستضيف لبنان نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية.
  • تقول الحكومة اللبنانية إن العدد حوالي 1.5 مليون لاجئ.
  • مع سيطرة قوات النظام السوري وحلفائها على مزيد من الأراضي في سوريا، دعا الرئيس اللبناني وغيره من السياسيين لعودة اللاجئين إلى المناطق التي توقف فيها القتال.
  • عاد بعض اللاجئين إلى سوريا على مدى الشهور الماضية فيما وصفته السلطات اللبنانية بالعودة الطوعية التي جرت بالتنسيق مع الحكومة السورية.
  • فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال خلال زيارة إلى بيروت الشهر الماضي إن اللاجئين قلقون من مسائل من بينها عدم توافر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد.
  • وذكر غراندي في بيان نشر على موقع المفوضية على الإنترنت أنه يتعين تعزيز الثقة عبر مناقشة مثل هذه المسائل حتى يقرر عدد أكبر من اللاجئين العودة وأن يكون للمفوضية وجود في مناطق عودتهم.    
المصدر : رويترز
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