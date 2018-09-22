روحاني: إيران ستهزم ترمب كما هزمت صدام

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب، السبت، بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأمريكية بما في ذلك صواريخها التي "تجعل أمريكا غاضبة جدا".

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مشيرا إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق.

التوتر بين إيران وأمريكا: