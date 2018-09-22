المغرب يسلم قسا سابقا لأمريكا لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي

قال مسؤولون أمريكيون الجمعة إن المغرب سلم قسا سابقا متهما بالاعتداء الجنسي على طفل في أوائل التسعينات أثناء عمله كقس في الجيش الأمريكي وإنه سيواجه اتهامات في ولاية نيو مكسيكو.

التفاصيل: